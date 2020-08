Opleiding verpleegkunde in Sint-Niklaas populair door corona: "De studenten hebben direct werk"

De toegenomen interesse in de opleiding is alleen maar positief, vindt De Wilde. Hoe meer, hoe beter. "De opleiding kan nooit volzitten. Er is hoge nood aan verpleegkundigen. Er is dus absoluut geen limiet aan het aantal inschrijvingen. Iedereen is welkom", benadrukt het opleidingshoofd. "De coronacrisis heeft ons getoond dat er een groot tekort is in de zorgsector. Er zijn meer goed opgeleide mensen nodig. En ze gaan zeker werk hebben. Iedereen binnen de opleiding heeft al een contract op zak nog voor ze afgestudeerd zijn."