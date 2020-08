Jef Neve over tijdelijke sluiting Roma: “Hopelijk duidelijk signaal voor veiligheidsraad om iets te veranderen”

Concertzaal De Roma in Borgerhout heeft beslist om geen evenementen meer te organiseren tot volgend jaar. Ze zijn al gesloten sinds het begin van de coronalockdown van maart dit jaar. "Dit is onze enige kans om deze crisis op langere termijn te overleven", zegt algemeen coördinator Danielle Dierckx in een open brief. "De huidige toegestane capaciteit voor culturele evenementen is voor een concertzaal als De Roma, gebouwd op 1.900 mensen, te laag om van te kunnen leven", zegt ze. Normaal was er een heropening gepland voor september.