Kanaal Ieper-IJzer kleurt helemaal groen door dwergkroos: "Kanaal uitbaggeren is enige oplossing"

Dwergkroos komt normaal gezien alleen voor in Noord-Amerika, maar sinds een jaar of drie hebben ze er in Ieper ook last van. Vorig jaar was de helft van het kanaal Ieper-IJzer bedekt met dwergkroos. "Nu is het nog niet zo erg, maar we houden het goed in de gaten", zegt de schepen van Leefmilieu, Valentijn Despeghel. "Hoe meer kroos, hoe minder zuurstof in het water. En dat is niet goed voor de vissen en de planten."

De stad Ieper heeft daarom aan de Vlaamse Waterweg gevraagd of het mogelijk is om het dwergkroos te komen wegscheppen. "Maar er moet ook nagedacht worden over een structurele oplossing", zegt Despeghel. "De kroossoorten overleven vooral op basis van fosforhoudend, organisch materiaal op de bodem van het kanaal. De enige structurele oplossing is het uitbaggeren van het kanaal. Vooral tussen het centrum van Ieper tot aan de eerste sluis in Boezinge ligt er heel wat organisch materiaal op de bodem. Dat stuk zou eigenlijk dringend uitgebaggerd moeten worden."

Er zitten ook blauwalgen in het kanaal. Volgens de schepen moeten die baggerwerken er ook voor zorgen dat blauwalgen minder kans krijgen.