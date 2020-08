Kapitein en adjunct vastgelopen schip in Mauritius aangehouden, geruchten over feestje aan boord tijdens ramp

Gevreesd wordt dat niet enkel de fauna en flora in zee voor jaren getroffen zullen zijn door de olie, maar ook de koraalriffen, de tropische mangrovewouden en hagelwitte zandstranden waar Mauritius zo prat op gaat. Die koraalriffen hadden toch al te lijden de klimaatverandering, net zoals elders in de wereld. Nabij de archipel zijn ook belangrijke visgronden en aangezien er niet veel andere staten in de buurt liggen, kan Mauritius volgens de UNCLOS-zeerechtconventie aanspraak maken op een erg grote exclusieve economische zone in de oceaan.

Mauritius (genoemd naar de Hollandse stadhouder Maurits van Oranje-Nassau) werd in de 17e eeuw ontdekt door de Verenigde Provinciën, maar vooral gekoloniseerd door Frankrijk en Groot-Brittannië. In de jaren 60 werd het onafhankelijk en sindsdien is het uitgegroeid tot wellicht het meest welvarende land van Afrika, althans in inkomen per hoofd. Er wonen 1,2 miljoen mensen van erg verscheiden komaf. Iets meer dan de helft zijn hindoes, inwijkelingen uit India, daarnaast zijn er veel afstammelingen van Afrikaanse slaven en van hun voormalige Franse en Britse overheersers. De voorbije jaren vestigden ook veel blanke Zuid-Afrikanen zich in Mauritius.