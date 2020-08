Katholiek Onderwijs breekt lans voor afstandsonderwijs (terwijl dat niet langer verplicht is)

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) benadrukt in een reactie aan De Standaard dat "elke school zelf verantwoordelijk is voor het organiseren van de lestijden, zoals in pre-coronatijden". Maar het Katholiek Onderwijs vraagt meer duidelijkheid. "We willen ­afstandsonderwijs zeker niet verplichten, maar scholen wel de kans geven daarop in te zetten", zegt Boeve.

Boeve is zich ervan bewust dat niet alle leerlingen thuis dezelfde mogelijkheden hebben, zoals een computer en hulp van ouders. Daarom wil hij niet weten van een verplichting. “Maar voor scholen die er een opportuniteit in zien en zich erop georganiseerd hebben, omdat ze ervan uitgingen dat het verplicht zou worden, zou het toch goed zijn om het voor de derde graad mogelijk te maken.”

