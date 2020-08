Kinderen bereiden zich voor op uitgestelde communie: "We hopen die grote dag in beperkte kring te vieren"

De ouders van Simon kiezen er bewust voor om hun zoontje zijn communie te laten doen, omdat het een klassieke katholieke traditie is. “We zijn beiden gelovig opgevoed”, vervolgt de vader van drie. “In tegenstelling tot vroeger gaan we niet meer elke week naar de kerk. Maar we vinden het belangrijk om bepaalde waardes door te geven aan onze kinderen. We proberen ook thuis ons steentje bij te dragen door ’s avonds verhaaltjes voor te lezen uit de Bijbel."

Of er ook daadwerkelijk een groot feest komt, kunnen de ouders van Simon nog niet inschatten. "Ons gedroomde communiefeest was er eentje met zo'n 35 familieleden en vrienden. Alles zal afhangen van de coronamaatregelen in oktober, maar we hopen Simon's grote dag toch in beperkte kring te kunnen vieren."