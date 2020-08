Koksijde brengt alle politiehonden van ons land samen: "Zo'n hond is als je eigen kind"

Het ongeval in de politiezone Damme/Knokke-Heist, waar 2 politiehonden om het leven kwamen, kwam hard aan bij alle agenten. Zeker bij hen die zelf een politiehond hebben. Stephanie Tourlouse is de begeleider van drugshond Miss bij het interventieteam van de politiezone Westkust. "Zo'n dier is een volwaardig lid van het politiekorps", zegt ze. "Ik overdrijf niet als ik zeg dat mijn hond Miss als een kind voor mij is. Ze is altijd bij mij en woont bij ons thuis."

Agenten met een politiehond uit het hele land leerden elkaar kennen na het ongeval in Knokke-Heist. "We spraken toen af om eens samen te komen", zegt Stephanie. Daarom vindt er in Koksijde een K9-dag plaats. K9 staat in het Engels voor canine, wat hond betekent in het Nederlands. Alle lokale en federale politiehonden met hun baasjes worden uitgenodigd. "We komen samen op de militaire basis van de luchtmacht", vertelt Stephanie. "Daarna trekken we naar het strand, waar we mogen rekenen op de medewerking van de scheepvaartpolitie. Een NH90-helikopter zal bovendien een politiehond winchen."

