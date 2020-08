Koning begint aan consultatiedag nummer 2: uitkijken naar een beslissing

Gisteren was een drukke dag voor de koning. 's Morgens kreeg hij preformateurs Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) over de vloer die hem hun ontslag kwamen aanbieden. De koning houdt zijn antwoord in beraad en is gisteren onmiddellijk gestart met zijn consultaties: in de loop van de namiddag werden CD&V-voorzitter Joachim Coens , SP.A-voorzitter Conner Rousseau en CDH-voorzitter Maxime Prévot geraadpleegd.

De federale formatie lijkt andermaal weer vast te zitten. De Wever en Magnette hadden weliswaar vijf partijen achter zich gekregen: N-VA, PS, SP.A, CD&V en CDH. Maar ze kwamen nog één partij tekort om aan een parlementaire meerderheid te komen. Noch de liberalen noch de groenen hebben toegehapt: er is onduidelijkheid over wat zij nog in de startnota van de preformateurs kunnen inbrengen en er heerst een gevoel dat politieke families tegen elkaar worden uitgespeeld.

Het is nu uitkijken naar wat koning Filip gaat beslissen nadat hij met alle betrokkenen heeft gesproken.