Minister De Backer (Open VLD): "Slechts de helft van Belgen die uit "rode zone" terugkeren, laat zich testen"

Donderdag komt de Nationale Veiligheidraad bijeen om te zien of de maatregelen om het virus in te dijken verstrengd dan wel versoepeld moeten of kunnen worden.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) sprak zich daar in de Kamer nog niet uit over uit, al liet ze wel verstaan dat een uitbreiding van de bubbel van vijf niet evident is. "Het is nog maar net dat het aantal infecties aan het vertragen is. Het is maar de laatste week dat we zien dat het aantal hospitalisaties niet meer exponentieel stijgt, maar toch nog aan het stijgen is, dus daar moeten we voorzichtig zijn", zei De Block.

De Nationale Veiligheidsraad moet ook formeel groen licht geven voor de heropstart van de scholen en bekijkt naast de sociale bubbel ook onder meer de situatie rond de winkels en de cultuursector.