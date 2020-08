Mysteries in Oost-Vlaanderen: gebruiken inbrekers "dieventekens" of is het fake news?

Er is niet altijd kwaad opzet in het spel. "We gebruiken de tandenstokertruc ook zelf om domiciliefraude op te sporen", zegt John Pieteraerens van politiezone Brakel - Horebeke - Maarkedal - Zwalm. "We moeten na een verhuis vaststellen of iemand op het nieuwe adres woont. Dat kan een erg tijdrovende activiteit zijn want een bezoek komt onaangekondigd. Soms zijn de mensen net op dat moment niet thuis en moeten we verschillende keren terugkeren. Met een tandenstoker kunnen we tijd besparen. Als die er na een paar dagen nog zit, weten we dat het huis eigenlijk onbewoond is."