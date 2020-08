Na rijp beraad: koning aanvaardt ontslag van De Wever en Magnette en stuurt Lachaert het veld in

Koning Filip heeft niet getalmd met zijn beslissing. Gistermorgen hadden preformateurs Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) hun ontslag ingediend. De koning hield zijn beslissing in beraad, consulteerde alle betrokken partijvoorzitters en stuurt nu Egbert Lachaert het veld in als koninklijk opdrachthouder.

Voorlopig is het nog onduidelijk welk pad Lachaert gaat bewandelen. De voorbije maanden heeft hij zich wel als "stabiele factor" geprofileerd, is te horen in zijn partij. Als de liberalen dan toch bij de formatie moeten worden betrokken, dan liever met Lachaert dan met Georges-Louis Bouchez (MR), die te veel weerstand zou oproepen en bovendien al verschillende keren aan zet is geweest.

Van nul herbeginnen zal de nieuwe opdrachthouder niet hoeven te doen, want de voorbije maanden is al veel inhoudelijk werk verricht, horen we.