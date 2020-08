Natuurpunt: amfibieëntunnels in Vlaanderen werken niet goed door gebrek aan onderhoud

Natuurpunt vindt dat de amfibieëntunnels in Vlaanderen niet goed werken. Via die tunnels kunnen dieren zoals kikkers en padden veilig ondergronds oversteken. “De intentie van zo’n tunnel is goed bedoeld, maar door gebrek aan onderhoud, belanden er alsnog dieren op de weg”, klinkt het. Natuurpunt bekijkt of ze meters en peters kunnen inschakelen om de werking van die tunnels te optimaliseren.