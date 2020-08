Nieuw Museum in Lier moet tonen hoe begijnen vroeger leefden

Het Begijnhof in Lier ontstond waarschijnlijk in de eerste helft van de dertiende eeuw, toen een aantal ongehuwde vrouwen en weduwen er gingen samenwonen. In totaal staan er 160 huisjes. Daar worden er nu verschillende van gerenoveerd. In één van die huisjes zal ook een museum komen.

“Ons Begijnhof trekt jaarlijks zo'n 10.000 bezoekers”, zegt schepen van Toerisme in Lier, Rik Verwaest (N-VA). “Het is helaas wel moeilijk om ons nog voor te stellen hoe dat hier vroeger was. De laatste begijnen zijn hier in de jaren 90 vertrokken. Door het museum komen we te weten hoe ze hier vroeger leefden.”

Het museum moet over drie jaar klaar zijn. Op de bovenste verdieping zou je dan ook kunnen logeren.