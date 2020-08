Ondanks de coronacrisis nu al behoorlijk aantal inschrijvingen voor internaat Spijker Hoogstraten

"We waren tot gisteren een beetje afwachtend", vertelt Lisse van Meir, beheerder van het internaat Spijker in Hoogstraten. "We dachten in eerste instantie dat meer ouders hun kinderen gingen thuis houden omdat ze ondertussen gewend zijn aan die situatie. Bovendien wisten we tot voor kort ook nog niet of onze kinderen nu 4 of 5 dagen per week naar school konden komen.

Nu het ondertussen duidelijk is dat ook onze jongeren van de eerste graad starten in code geel - de hele week dus - is dat is goed nieuws voor ons."