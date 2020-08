Ontpopt Egbert Lachaert zich tot grote verzoener van paars-geel? Of komt er een andere formule uit de bus?

"Dat is de vraag van 1 miljoen. Zeker na 15 maanden is dat nog moeilijk in te schatten." De Vadder verwijst naar gisteren, toen paars-geel nog enige kans leek te maken. Die hoop is vandaag weggesmolten. "De hoop wordt telkens opgebouwd, maar na enkele weken slinkt die hoop helemaal weg en krijg je een laatste poging om het proberen te redden of wordt er doorgestart naar een andere formule."

"Een mens zou er zwartgallig van worden", schetst Ivan De Vadder. Maar laten we toch niet alle hoop opgeven. "Mocht er een of andere formule uit de bus komen, mag ik hopen dat iedereen opgetogen en gelukkig is en alles doorslikt wat de afgelopen 15 maanden is gebeurd."