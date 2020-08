Jongste communicantjes gaan op verkenning in de kerk: "Anders is dat voor de kinderen niet te begrijpen"

Simon (7) wilde afgelopen voorjaar zijn eerste communie doen. Maar door corona werd die uitgesteld naar 18 oktober. Normaal gezien had hij in de aanloop naar de plechtigheid 4 voorbereidingsnamiddagen kunnen meemaken. Maar ook die zijn weggevallen. De parochie probeert dat nu voor Simon goed te maken met een eerstecommunietocht in de Sint-Martinuskerk, in Genk. "Het Journaal" trok mee met het gezin van Simon, voor wie in de kerk een reeks opdrachtjes klaarlagen.