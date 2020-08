Onderwijsspecialisten schieten zich in de voet door afstandsonderwijs te laten varen

De school biedt meer dan alleen maar lessen. En masse een museum of toneelstuk bezoeken is stresserend en vooral veel tijdverlies door de choreografie van in en uit de bus stappen, wachten en lijstjes met leerlingen afvinken. Een afstandsonderwijsdag biedt ook daar soelaas. Bereid leerlingen in klas voor om op thuiswerkdagen een bepaalde tentoonstelling of een bedrijf te bezoeken. Geef ze eventueel de keuze of verdeel locaties binnen een klas, zodat ze per drie en helemaal coronaproof op stap kunnen.