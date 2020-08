Opwijk vraagt alle cafébazen zich te laten testen nadat een cafébazin positief had getest op coronavirus

"Het is een preventieve maatregel om de verspreiding van het virus tegen te gaan", zegt burgemeester Albert Beerens. "De klanten van café Kevers zullen wellicht ook in andere cafés in Opwijk geweest zijn. Dus er bestaat een kans dat het virus zich hier verspreidt. Om iedereen gerust te stellen en om de verspreiding tegen te gaan, hebben we dus aan de alle cafébazen gevraagd om zich te laten testen."