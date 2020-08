Vrouwen- en lesbocentrum De Madam in Hasselt moet stoppen: "Geweld tegen vrouwen neemt nochtans toe"

Er wordt wel gezocht naar een alternatief. "In het Regenbooghuis in Hasselt willen ze een werking opstarten voor lesbische en heterovrouwen, om De Madam te vervangen. Hopelijk lukt dat", zegt Karen.

Alhoewel er opnieuw meer agressie en tegenstand is naar holebi's toe, vindt Karen dat ze in de afgelopen 40 jaar toch veel heeft kunnen realiseren bij De Madam. "We hebben veel kunnen doen voor vrouwen die lesbisch waren. Ze leefden vaak geïsoleerd en dachten soms dat ze niet normaal waren. Bij ons vonden ze lotgenoten en werden ze opgenomen in een hechte vriendenkring. Hoogtepunt in die 40 jaar is zeker het moment dat er beslist werd dat vrouwen officieel met andere vrouwen konden trouwen. Dat was echt wel een heel belangrijk moment voor ons", besluit Karen.