Wat met cultuur? "Met mondjesmaat kraan opendraaien" versus "Laat ons werken met onze draaiboeken"

Van Damme ziet dus positieve elementen, maar hij pleit ervoor om heel voorzichtig te zijn. "We mogen niet vergeten dat we midden in een epidemie zitten. De cijfers vlakken af, maar het virus is alom aanwezig. Dit is niet het juiste moment om overal tegelijk veel te versoepelen. De scholen gaan open op 1 september. We moeten zien dat we de andere sectoren wat in evenwicht houden."