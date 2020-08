Politie Dilbeek vernietigt twee illegale elektrische steps: “Niet alle steps zijn goedgekeurd voor Belgische wegen”

Niet alle elektrische steps beschikken over zo een typekeuring of gelijkvormigheidsattest. De twee steps die vandaag vernietigd werden, zijn hier voorbeelden van. “Eentje werd aangekocht via AliExpress en haalt gemakkelijk 70 kilometer per uur. De eigenaar betaalde er 1.800 euro. Die beschikt niet over dat gelijkvormigheidsattest met als gevolg dat die gewoonweg niet verzekerd kan worden en dus ook niet in het verkeer kan worden gebracht”, aldus Hollevoet. Hij stelt dat veel mensen zaken via internet kopen en daar niet echt over nadenken. “Ze kunnen gevaarlijk zijn, want we weten niet wat die voertuigen aankunnen. Ze kunnen in twee breken of in brand vliegen.”