Zangeres Yentl verovert het internet met protestlied over het cultuurbeleid tijdens corona

Vanderiviere is als muzikant ook getroffen. “Er zijn al 25 concerten geannuleerd. Dat is financieel vervelend, maar ik geef ook nog les op de muziekacademie in Roeselare. Maar het raakt me vooral emotioneel. Ik zie daar vanaf. Ik kan zelf niet optreden, maar ook niet naar concerten gaan. Er valt echt te veel weg, volgens mij valt er vanalles te organiseren onder de maatregelen.”

Volgende week speelt Vanderiviere haar eerste concert sinds maart in Ingelmunster. “We zijn coronaproof aan het repeteren en ik kijk er uiteraard enorm naar uit.”