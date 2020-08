Provincie Vlaams-Brabant brengt eigen wielertruitjes op de markt

Je trots voor je roots uiten, is al langer een trend. Denk aan de truien van het modemerk "Ket" met typische Brusselse uitspraken. Nu voegt de provincie Vlaams-Brabant zich aan het lijstje met een sportieve lijn van wieler- en looptruitjes. "We merken dat heel wat Vlaams-Brabanders aan het sporten zijn gegaan tijdens corona. In tijden van thuisvakantie en grotere belangstelling voor streekproducten, vonden we het een goed idee om typische wieler- en looptruitjes te laten maken en te verkopen. Zo kunnen de Vlaams-Brabanders nog meer tonen hoe fier ze op hun regio zijn”, zegt gedeputeerde Ann Schevenels (Open VLD).