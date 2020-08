Remco Evenepoel in AZ Herentals voor herstel bekkenbreuk: “Dokter Claes is door zijn passie de favoriet van elke sporter”

Wielrenner Remco Evenepoel verblijft momenteel in het ziekenhuis AZ Herentals om te herstellen van een bekkenbreuk die hij opliep na een val in de Ronde van Lombardije. Dat Evenepoel net in het AZ Herentals wil herstellen, is geen toeval. Verschillende renners gingen hem voor en dat is te danken aan één man: chirurg Toon Claes.