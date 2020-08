Leuven bezorgt alle inwoners bubbelboekje: "Opschrijven met wie je contact hebt gehad"

Leuvenaars kunnen vanaf vandaag een bubbelboekje in hun brievenbus vinden. Het boekje is een bijkomend hulpmiddel in de strijd tegen het coronavirus. "In Leuven hanteren we een zeer preventieve aanpak in de strijd tegen het coronavirus", zegt burgemeester Mohamed Ridouani (SP.A). "Elk hulpmiddel dat ons daar bij kan helpen is dan ook welkom. De Leuvenaars doen enorm hun best en dus willen we hen ook een hart onder de riem steken. Daarom geven we aan elk gezin een bubbelboekje."