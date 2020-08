Steeds meer West-Vlaamse kinderen in pleegzorg

In 2014 wijzigde de wet waardoor een jeugdrechter voortaan verplicht is om eerst een pleeggezin te zoeken voor een jongere die moet worden geplaatst. De kleinschaligheid van een gezin stimuleert de ontwikkeling van een kind immers bijzonder goed. Maar pleegzorg is vaak ook op vraag van de ouders of in samenspraak met ouders en hulpverlening zonder dat een rechter moet tussenkomen.

Meer en meer kinderen kunnen gebruik maken van pleegzorg, omdat pleegzorg heel veel verschillende vormen kan aannemen, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (CD&V) uit Poperinge: "Pleegzorg is iets dat heel breed is. Dat kan voor een langere , maar ook voor een kortere periode. Bijvoorbeeld als er een kritieke situatie is in een gezin, waar er eventjes een rustige plek moet gezocht worden voor het kind. Dan kan je ook voor een kortere periode een opvanggezin zijn voor een kind."