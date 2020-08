Student Lotte De Visscher (22) uit Alken is deze maand CEO van uitzendkantoor Adecco

Aan de job hangt een stevige loonbrief van 6.600 euro en een mooie auto. “Hij rijdt zalig en het zal met pijn in het hart zijn dat ik hem op het einde van de maand weer moet inleveren,” lacht lotte. “Het loon zal vooral dienen om mijn laatste jaar business engineering mee te betalen”, vertelt Lotte. “Maar ik heb mezelf ook wat mooie kleren aangeschaft om te komen werken. En mijn vriendinnen heb ik getrakteerd op een lekker etentje want die hebben me onvoorwaardelijk gesteund in deze race naar de job.”

En alsof het nog niet mooi genoeg is, solliciteert Lotte op dit moment ook nog voor de job van CEO World van Adecco. Want in 34 landen zijn er op dit moment jobstudenten aan de slag als CEO. Wie er als beste uitkomt, mag CEO World worden. “Maar of dat voor me weggelegd is, weet ik niet”, zegt Lotte. “De andere kandidaten zijn bijzonder sterk. Maar ik gooi me wel in de strijd.”