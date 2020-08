Antwerpenaren wijken uit naar Limburgse cannabisshops door strengere reglementering in Antwerpen

Cannabisshops in Hasselt, waar bijvoorbeeld cannabisolie en cannabisrookwaren verkocht worden, krijgen dit jaar opvallend meer Antwerpenaren over de vloer. Veel Antwerpse winkels hebben namelijk hun deuren moeten sluiten nadat er op 1 januari strenge regels voor soortgelijke winkels werden uitgevaardigd. Antwerpenaren die op zoek zijn naar CBD komen daardoor nu vaker in de Limburgse cannabisshops terecht.

Maar de angst om te sluiten leeft ook bij de uitbaters van Limburgse CBD-zaken, zegt Michaël Grolet van The Florist in Hasselt: "Ik denk dat iedere eigenaar van een CBD-zaak bang is omdat de wetgeving wat onduidelijk is. In Antwerpen heeft men strengere regels goedgekeurd. Hier kan dat ook gebeuren."