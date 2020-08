Turkse munt, de lira, zakt opnieuw door de bodem door coronacrisis

Corona is dan misschien wel de "trigger", feit is dat er de voorbije twee jaar structureel niets aan de penibele financiële situatie veranderd is. De Turkse president Tayyip Erdogan blijft zweren wij erg lage rentevoeten om de bevolking zoet te houden. Hij is niet vergeten dat zijn partij bij lokale verkiezingen vorig jaar de grootsteden Istanbul en Ankara moest prijsgeven en dat in de nasleep van de vorige financiële crisis van 2018. Tevens werd een jaar geleden de gouverneur van de centrale bank de laan uitgestuurd na een conflict met Erdogan over de rentetarieven.

Door de lage rente wordt er massaal geleend en worden dus schulden opgebouwd. De centrale bank heeft nu al meer dan een derde van de reserves in buitenlandse munten opgebruikt om de lira te ondersteunen en heeft dus niet veel munitie meer over. De werkloosheid stijgt en de inflatie ligt opnieuw rond de 12 procent in juli, vergeleken met een jaar geleden. Veel Turken beleggen hun geld overigens veiligheidshalve in buitenlandse deviezen, ondanks oproepen van de overheid tot "financieel patriottisme".

De lage rente in huidige omstandigheden staat opnieuw ter discussie en Ankara zal wellicht -willen of niet- vroeg of laat moeten aankloppen bij het Internationaal Muntfonds, dat steevast harde voorwaarden stelt. Dan kan dan weer de populariteit van president Erdogan en zijn regering ondermijnen. De voortdurende ruzies met de EU (vluchtelingen, maritiem conflict met Griekenland, spanningen binnen NAVO en de Hagia Sophia) of met Arabische landen leiden de aandacht dan wel af, maar helpen de economie ook niet.