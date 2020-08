Bezuinigingen bij Amerikaanse post USPS worden opgeschort tot na de verkiezingen

Democraten en andere critici hadden DeJoy ervan beschuldigd de postbedeling bewust te bemoeilijken om president Trump te ondersteunen. Trump werpt zich op als een tegenstander van het stemmen per post. Volgens hem zou het fraude in de hand werken, een claim waar geen bewijs voor is. DeJoy kwam in mei aan het hoofd van USPS. Hij heeft geen ervaring in de sector en is een geldschieter van Trump en de Republikeinse partij.