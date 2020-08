Valwind vernielt fruitplantage van 1,5 hectare in Dilsen-Stokkem: “Het is een echte ravage”

Zondag was er al voor de tweede keer een valwind in de plantage van Patrick Colson in Dilsen-Stokkem. Valwinden zijn plots oprukkende felle winden die met grote snelheid verticaal uit de lucht vallen, vaak nog met regen en hagel erbij. Fruitteler Patrick Colson: “Vorige week maandag hadden we al een tegenslag, toen was er een eerste valwind. Toen zijn tot 400 fruitbomen omgevallen, die hebben we nog kunnen herstellen. Maar eergisteren was de schade groter, toen is een volledige plantage van 1,5 hectare vernield. Overal zijn er gaten in de grond, bomen die omgevallen zijn en draden die stuk zijn. Het is een echte ravage.”