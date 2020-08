Viroloog Van Gucht: "Mondmasker alleen volstaat niet in Brussel, ook lokale aanpak met bevolking is nodig"

Infectiologe Erika Vlieghe, ook voorzitter van de GEES, de expertengroep die de regering bijstaat, zegt dat de voorzichtige dalende trend bemoedigend is: "Maar het is absoluut nog niet gedaan, we zien nu net dat de strenge maatregelen hun vruchten hebben afgeworpen, maar we moeten voortdoen. Brussel is zeker een probleem, maar nog veel andere steden en gemeenten laten nog altijd slechte cijfers noteren."

"Mijn standpunt over de mondmaskers is bekend: dat is niet genoeg. We moeten meer doen en we moeten de mensen in alle mogelijk talen inderdaad informeren." En moet de Veiligheidsraad de regels versoepelen? "Het onderwijs is open gezet, dat is een keuze, daar moeten we het voorlopig bij houden, volgens mij. We mogen niet de fout maken zoals begin juli, toen alles weer werd toegelaten."

"We zijn epidemiologisch absoluut nog niet waar we toen stonden, dus moeten we zoeken naar een evenwicht dat we op langere termijn kunnen volhouden, om dan uiteindelijk het virus te bedwingen. De jojo op en neer laten gaan, heeft geen enkele zin, daar wordt iedereen ook gek van."