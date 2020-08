Vlamingen opgelicht langs Franse snelweg: "Laat je auto niet alleen, hier zijn professionele bendes aan het werk"

Toen ze nietsvermoedend vertrokken, gaf de boordcomputer aan dat er iets mis was met de bandenspanning. “Meteen kwam een man naar ons toe om ons op de lekke band te wijzen”, gaat Patrick Vandamme verder. “We parkeerden de auto en begonnen de verzekeringspapieren te zoeken.

Toen kwamen er meer handlangers, die hen met smoesjes van de auto probeerden weg te lokken.

“Doordat het zo warm was, ging mijn vrouw onder een boom in de schaduw staan.”, legt Patrick uit. “Toen ik zag dat iemand haar aan het lastigvallen was, ging ik er even naartoe. In die ene minuut moet het gebeurd zijn.”