Burgemeester Oostduinkerke sluit watersportclub na 3 feestjes: “Ik ben in shock”

De bar van die watersportclub is nu gesloten tot 1 september. Ze hielden afgelopen weekend feestjes op vrijdag, zaterdag én zondag.

Burgemeester Marc Vanden Bussche is bijzonder kwaad en heeft bij de politie een klacht ingediend tegen het bestuur van de club. “Ik ben in shock. Zoveel gebrek aan verantwoordelijkheidszin, dit is ongehoord. Diegenen die schuldig zijn, zullen gestraft moeten worden. Het coronavirus is echt geen lachertje. Wij vertrouwden die club. Het is een zaak waar wij een concessie aan verlenen. Dit kunnen we echt niet zomaar laten gebeuren.”