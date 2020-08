Wereldberoemde schrijvers, acteurs en regisseurs veroordelen homofobie in Polen in open brief aan EU

In de open brief wordt ingegaan op de aanhouding van Margo, een activiste die zichzelf als vrouw indentificeert. Ze wordt ervan beschuldigd de chauffeur van een bestelwagen te hebben aangevallen, die via een luidspreker homofobe slogans omriep.

Even later drapeerde ze regenboogvlaggen rond verschillende monumenten in Warschau en werd ze opnieuw aangehouden, nu op beschuldiging van “het beledigen van religieuze gevoelens en het besmeuren van monumenten in Warschau.” Sinds 7 augustus zit ze voor twee maanden in voorarrest. Bij betogingen tegen haar arrestatie zijn ondertussen 48 mensen opgepakt wegens “onwettelijke samenscholing”.