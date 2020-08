Wij geven niet aan de deur

Morrend en grommelend zette ik het vuur onder de ketel pek wat hoger, want in de verte zag ik reeds Yves Leterme aan komen fietsen, met Karel De Gucht op de bagagedrager en Willy Claes op het stuur. Gelukkig voor mij – én voor hen – sukkelde Leterme in een put in de weg en kwam het trio ten val, voor het zich aan het uitstrooien van versleten gemeenplaatsen kon bezondigen en aldus mijn toorn oproepen.

Ontdaan en teleurgesteld ging Timmermans heen. Ik besefte evenwel dat het hiermee nog lang niet afgelopen was. Dat het ging om een zorgvuldig beraamde campagne om mij over de streep te trekken. En inderdaad. Een uur later verscheen politicoloog Carl Devos aan mijn opgehaalde valbrug.

Ik had het zien aankomen. Al dagen slopen er schimmige lieden rond mijn huis, van het soort dat men doorgaans aantreft in de achterkamertjes van de politiek. Ik kreeg berichtjes die op het eerste gezicht nergens op sloegen: ”Gij kunt dat!” “Het land rekent op u!” “Maak er komaf mee!” In de duidingsprogramma’s van VRT NWS viel te pas en te onpas mijn naam. Ik wist genoeg en nam mijn voorzorgen.

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.