Winkeliers trekken aan de alarmbel over dramatische zomerkoopjes: "Sta shoppen met de bubbel toe"

Delanghe schreef de klacht van de winkeliers neer in een open brief die vandaag ook in verschillende kranten werd overgenomen. In die brief benadrukt Mode Unie dat winkelen op dit moment volkomen veilig is.

“Sinds de heropening op 11 mei hebben we bewezen dat we veilig kunnen openen. Er is nog geen enkele klacht binnengekomen dat shoppen niet veilig zou zijn. Winkelen kan veilig, dus we begrijpen niet waarom wij de verstrengde maatregelen opgelegd hebben gekregen.”