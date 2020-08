"Stoppen op het hoogtepunt": Arjen Lubach kondigt einde van satirische show op Nederlandse tv aan

In zijn nieuwe boek "Stoorzender" schrijft Lubach behoorlijk openlijk over zijn eigen leven, nu hij de kaap van 40 jaar bereikt. Je verneemt zijn mening over satire, politiek, de democratie, en over zijn eigen leven en de liefde.

Dat schrijft hij namelijk liever zelf op dan er interviews over te geven, omdat hij altijd moeite had met de interpretatie van de interviewers: "Dan bedoelde ik iets op een bepaalde manier, met een bepaalde ironische toon, of met een glimlach, of met een bijzinnetje. Maar dat stond dan vervolgens in het stuk als de kop, of als een groot element in het gesprek. En daar voelde ik me niet bij op mijn gemak."