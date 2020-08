Acteur Ben Cross ("Chariots of fire") overleden

Ben Cross werd geboren in Londen. Na zijn studies drama speelde hij mee in de oorlogsfilm "A bridge too far" (1977) met Sean Connery en Michael Ciane. In 1978 vertolkte hij de rol van advocaat Billy Flynn in de musical "Chicago" in de Londense theaterbuurt West End.

Filmproducent David Puttnam, scenarioschrijver Colin Weiland en documentairemaker Hugh Hudson waren op dat moment op zoek naar jonge en onbekende acteurs voor een langspeelfilm, gebaseerd op het waargebeurde verhaal van twee Britse hardlopers die zich voorbereiden op de Olympische Spelen in Parijs in 1924. Hun oog viel op Ben Cross.

Die film, dat werd "Chariots of fire" (1981). Hij vertelt het verhaal van atleten Harold Abrahams (Ben Cross) en Eric Lidell (Ian Charleson). Abrahams studeert aan de universiteit van Cambridge, maar voelt zich niet volledig aanvaard door zijn joodse afkomst. Medestudent Liddell is de godvruchtige zoon van een Schotse missionaris, hij loopt wedstrijden om God te eren. Ze worden allebei geselecteerd om hun land op de Olympische Spelen te vertegenwoordigen. De voorbereiding is een weg geplaveid met obstakels.