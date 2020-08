Amateurgezelschap uit Ieper gaat opnieuw spelen voor publiek: "De goesting is te groot"

Dirk Clement van de Ieperse Kunstkring Richten is dolenthousiast. In maart was de teleurstelling groot. “Toen we niet mochten spelen na al die voorbereidingen, gingen we zelfs even door een rouwproces”, lacht hij nu. “We stelden het dan maar uit tot september. Corona is er nog altijd, maar we verplaatsen het niet opnieuw. We gaan het gewoon doen."

In juni werd er al gerepeteerd. “De spelers zitten niet in elkaars bubbel. We repeteerden met een mondmasker of op een veilige afstand. We pasten de regie aan, zodat het publiek niet heel veel zal merken van de coronamaatregelen op scène. In de zaal zal het wel opvallen, natuurlijk. Er kunnen maar 85 mensen per voorstelling komen, in plaats van meer dan 200.”