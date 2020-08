Oud-president Clinton haalt uit naar Trump op conventie: "Hij is vastberaden zijn verantwoordelijkheid te ontlopen"

Onze correspondent Björn Soenens noemt de tweede dag van de conventie "menselijk" met heel veel getuigenissen van gewone Amerikanen. Zo was er een panelgesprek tussen Amerikanen die zwaar ziek waren geweest (ALS, kanker, enz.) en Joe Biden, die het in november bij de presidentsverkiezingen opneemt tegen Trump.



"Biden praatte met een enorm inlevingsvermogen", stelt Soenens in "De ochtend" op Radio 1 vast. "Als er één ding is dat hij goed kan, is het zijn empatisch vermogen. Hij is de vriendelijke nonkel die toont dat hij met mensen inzit."