Bruin drinkwater in Aarschot door lek in waterleiding: "Problemen opgelost"

Het bruine water was het gevolg van een waterlek op de Tieltsebaan. "Bij een waterlek gaan wij het water afsluiten", vertelt Lisse Elsen van De Watergroep. "Wanneer het lek hersteld is, laten wij het water weer door de buizen stromen. Daardoor stroom het water heel snel door de buizen waardoor er wat ijzer- en mangaandeeltjes van de buis in het water terechtkomen. En dat zorgt dan voor een bruine kleur. Die bruine kleur is misschien verontrustend, maar helemaal niet schadelijk."