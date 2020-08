Brusselse filmmaker zoekt verhalen van 'ouden van dagen' die geïsoleerd zijn tijdens corona

De bedoeling is om een reeks van filmpjes te maken die op een website komen. Daarvoor krijgt Polfliet steun van de Vlaamse Gemeenschaps­commissie die projecten om thuis vakantie te houden tijdens de coronacrisis, een duwtje in de rug geeft. "Concreet zoek ik Brusselse 'ouden van dagen' die een verhaal of anekdote te vertellen hebben. Dat mag over vroeger gaan, maar evengoed vandaag. Over diepe zaken, een overleden partner, maar evengoed de tuin of de buren. Natuurlijk moet alles coronaproof gebeuren. En dus zou ik de gesprekken in de tuin houden of aan de voordeur. Een gevel zegt zoveel over iemand. Bedoeling is om een emotioneel portret te maken, of zelfs poëtisch."