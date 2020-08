Brusselse huisartsenkring: "Laat gezinnen met meerdere generaties thuis mondmaskers dragen"

Janssens hoopt ook dat er in Brussel nog meer wordt ingezet op sensibilisering. "Het blijft in Brussel moeilijk om bepaalde bevolkingsgroepen te bereiken. Daarom blijft sensibiliseren en informeren belangrijk. Constant boetes geven is niet de juiste manier. De basisregels moeten nog beter uitgelegd worden, via de media is eigenlijk onvoldoende."