Lokale contactopsporing in Kortrijk loopt vlot, samenwerking met Vlaamse contactopsporing hapert

Het systeem in Kortrijk blijkt intussen goed te draaien, want de artsen bereiken zo'n 40 gezinnen per week. "De mensen die we contacteren werken vlot mee", zegt schepen voor Zorg en Welzijn Philippe De Coene (SP.A). "Ze delen ons ook veel mee, ook zaken die ze niet eerder aan medewerkers van het Vlaamse contactcentrum hebben meegedeeld – zeggen ze zelf. Dat heeft wellicht te maken met het grote vertrouwen dat mensen hebben in lokale artsen."