50 jaar van de radar verdwenen en nu "terug": wetenschappers spotten Somalische olifantspitsmuizen in Djibouti

De "uitgestorven" Somalische olifantspitsmuis blijkt dan toch niet uitgestorven. Voor het eerst in bijna 50 jaar is het diertje gespot tijdens een wetenschappelijke expeditie in Djibouti, in Afrika. "We keken naar elkaar en we wisten: dit is iets speciaals", zegt onderzoeker Steven Hertigae over de "(her)ontdekking" aan de Britse openbare omroep BBC.