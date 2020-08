De Chinese boeddha van Leshan, ooit het grootste beeld ter wereld, staat met de voeten in het water

Het is voor het eerst sinds 1949 dat de boeddha van Leshan onderaan in water en modder staat. Zowat 180 toeristen moesten in allerijl uit de site worden geëvacueerd en de hulpdiensten proberen nu met zandzakken en ander materiaal een kunstmatige dam aan te leggen om het beeld te beschermen. Het meer dan 12 eeuwen oude beeld had zo al te lijden van erosie door wind, begroeiing door planten en regen.

Het 71 meter hoge beeld is omstreeks het jaar 800 tijdens de Tang-dynastie uit de rotswand op de samenloop van twee rivieren gehouwen. Er is meer dan 80 jaar aan gewerkt en was tot de jaren 60 van de vorige eeuw -dus meer dan duizend jaar- het grootste standbeeld ter wereld. Ter vergelijking: de tenen zijn ongeveer zo hoog als een normale persoon. De boeddha van Leshan is een van de grote toeristische trekpleisters in de provincie Sichuan. (Lees verder onder de foto).