Dierentuin van Joe Exotic uit Netflixreeks "Tiger King" sluit voorgoed de deuren voor het publiek

Knotsgek maar echt gebeurd, dit verhaal over rivaliteit, moord en tijgers uit Oklahoma. "Tiger King: murder, mayhem and madness" viel tijdens de lockdown erg in de smaak en leverde Netflix een pak nieuwe abonnees op. Het is een zevendelige "true crime"- documentaire over Joe Exotic, de excentrieke eigenaar van de Amerikaanse privédierentuin Greater Wynnewood Exotic Animal Park. De man houdt er tijgers, leeuwen en beren.