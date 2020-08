Duizenden kippen sterven in stalbrand in Tielt

De brand brak uit in een stal van een broeierij van Mechelse koekoeken. In de stal zaten zo’n 5.000 van die dieren.

De landbouwer merkte de brand zelf op en kon de brandweer bellen. Lieven Rijckaert van de brandweer in Tielt: “Er bleek maar 1 toegang tot de stal te zijn. We hebben de brand eerst langs de buitenkant geblust. Na een tijdje zijn we de brand langs binnen gaan aanvallen. We hebben ongeveer 10 procent van de dieren kunnen redden.”