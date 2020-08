Erasmushogeschool Brussel kiest voor "code oranje": "Maximaal afstandsonderwijs"

Intussen wordt er ook nagedacht over de mogelijkheid om op de hogeschool te testen op het coronavirus. "Ik sta daar niet negatief tegenover, want ik ben al enkele weken op zoek naar de mogelijkheid om te testen. We delen de studenten in kleine groepen in. De laatstejaarsstudenten film, podium, regie of techniek van het RITCS werken hun eindejaarsproject nu af en kunnen gerust een week tot tien dagen afgezonderd in een kleine groep blijven. Ik had hen graag kunnen geruststellen door hen te laten testen, maar dat blijkt niet zo makkelijk", besluit Brusseel.